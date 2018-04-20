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Buradasınız : » » Van’da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van’da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Vanda PKKya ait mühimmat ele geçirildi

Yapılan bir ihbarın ardından harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube ile Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde metruk bir binada arama yaptı.

Aramada 2 kalaşnikof silah, 5 anti tank roket başlığı, 1 anti personel roket başlığı, 6 roketatar sevk fişeği, 10 kalaşnikof silaha ait şarjör, 71 uçaksavar fişeği, 207 kalaşnikof silaha ait fişek ele geçirildi.

PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, terör, operasyon, mühimmat
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