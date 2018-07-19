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Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Erciş'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

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Vanda PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK\KCK'nın saldırılarında kullanmak üzere araziye gizlediği silah ve mühimmatın tespitine yönelik çalışmaların yürütüldüğü açıklandı.

İstihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Taşkapı Mahallesi kırsal alanında, 18 Temmuz'da "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu" gerçekleştirildi.

Yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 150 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 adet el bombası, örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, silah, mühimmat, Erciş
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