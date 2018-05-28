Van'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik" operasyonu yaptı.

Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA