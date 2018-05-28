  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.577
    EURO 5.323
  • BIST 105888.61
    ALTIN 190.869
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Van'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Van Erciş'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda PKKnın şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik" operasyonu yaptı.

Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, şehir yapılanması, PKK, Mahalle, Erciş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER