Van'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik" operasyonu yaptı.
Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Van Erciş'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik" operasyonu yaptı.
Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA