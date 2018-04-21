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Buradasınız : » » Van'da PKK'nın kış üslenmesine operasyon: 6 sığınak imha edildi

Van'da PKK'nın kış üslenmesine operasyon: 6 sığınak imha edildi

Van’ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri, teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik yapılan operasyonda 6 sığınak ve eyp yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

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Vanda PKKnın kış üslenmesine operasyon: 6 sığınak imha edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK'nın kış üslenme alanlarına yönelik Çalyan Yaylası'nda "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan" operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 6 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafeler bulundu.

Aramalarda ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan, 6 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 50 metre fünye kablosu ile 1 adet şarjör, 2 adet hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen malzemeler kontorlü bir şekilde imha edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Sığınak, PKK, jandarma, Gürpınar, eyp, el yapımı patlayıcı
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