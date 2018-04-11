  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Van'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Van'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'nın finans kaynaklarına düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 32 kilogram 464 gram eroin ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

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Vanda PKKnın finans kaynaklarına operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin şüphe üzerine Erciş-Ağrı karayolu Günebakan Kavşağı'nda durdurdukları 25 RA 236 plakalı kamyonda narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, çekicinin dingiline gizlenmiş 61 pakette 30 kilo 920 gram eroin bulundu.

Sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, PKK, eroin
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