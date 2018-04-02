Van'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ilçe çıkışındaki çimento fabrikası önünde bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, aracın marşpiyelleri (otomobil gövdesinin ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki bölümünün alt kısımı) içerisine gizlenmiş 32 kilogram 464 gram eroin bulundu.

Sürücü ve yanındaki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA, DHA