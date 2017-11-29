  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Van'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Van merkez ve Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

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Vanda PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Van merkez ile Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile Çatak ilçe merkezi ve Kaçit, Sak, Işınlı, Yukarınarlıca ve Övecek mahallelerinde, "Şehit Jandarma Er İsmail Gedik" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği, yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 17 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda av tüfeği ve buna ait 54 fişek, video kamera, bilgisayar, tablet, harddisk, 13 cep telefonu, iki hafıza kartı, 18 DVD, iki CD, iki harici bellek, 8 video kamera kaseti, terör örgütünün propagandasına yönelik 3 kitap, terörist fotoğrafı, terör örgütü sözde kimliği, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.  

Kaynak: AA 

Etiketler: Van, Çatak, gözaltı
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