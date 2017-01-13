Van'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör olaylarının önlenmesi ve PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Muradiye ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulunan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." AA