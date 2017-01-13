  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.037
  • BIST 80940.1
    ALTIN 146.002
Buradasınız : » » Van'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Van'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Van'ın Muradiye ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Vanda PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör olaylarının önlenmesi ve PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Muradiye ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulunan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." AA

Etiketler: Van, terör operasyonu, PKK, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER