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Van'da otomobiller çarpıştı: 7 ölü, 2 yaralı

Van'ın İpekolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Vanda otomobiller çarpıştı: 7 ölü, 2 yaralı

Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan 2 yaralı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bir yaralı da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, fenalık geçirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Öztürk, "Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor." dedi. AA

 

tim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan ölenlerin yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. AA

Etiketler: Van, özalp, kaza
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