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Van'da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

Van'da bir yolcu otobüsünün gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

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Vanda otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Van-Erciş karayolunun 30'uncu kilometresindeki Tasmalı mevkiinde meydana geldi.

Ankara'dan Van'a giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

DHA

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