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Van'da narkotik ekipleri iş başında

Van'ın Tuşba ilçesinde iki araçta 86 kilo 126 gram eroin, Edremit ilçesinde bir evde 64 kilo 548 gram esrar ele geçirildi.

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Vanda narkotik ekipleri iş başında

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucunun Van üzerinden batı illerine götürüleceği istihbaratı üzerine Tuşba ilçesinde durumundan şüphelenilen iki aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Efes"in araçlara tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 86 kilo 126 gram eroin ele geçirildi. Sürücüler ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde özel harekat polislerinin de katılımıyla bir eve düzenlenen operasyonda, kömürlükte torbaların içine gizlenmiş 64 kilo 548 gram esrar bulundu. Ekipler, ev sahibi Ş.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Van, narkotik, iş başı, uyuşturucu, Tuşba, Edremit, emniyet, operasyon
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