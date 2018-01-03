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Buradasınız : » » Van'da kadına yönelik şiddetin görüntüleri infial yarattı

Van'da kadına yönelik şiddetin görüntüleri infial yarattı

Van'da bir adam, yanında bebeği olan kadına defalarca tekme attı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis, saldırganın kadının kocası olduğunu belirledi.

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Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde öfkeli bir adam,  pusette bebeğini taşımaya çalışan kadının üzerine yürüyerek tekme attı. Kadının ağlamasına ve ''tamam ayıptır'' demesine rağmen tekme atmayı sürdürdü. 
 
Kucağına bebeğini alan kadın hastane önünden hızla ayrılırken, şiddet manzaraları kayda geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis devreye girdi. 
 
Saldırganın kadının kocası olduğunu tespit eden ekipler, şiddet uygulayan kocayı evinde gözaltına alındı. Şiddet mağduru kadın kucağında bebeğiyle emniyete getirildi.
 
Emniyette ifade veren kocanın özrü de kabahatinden büyük oldu. 2 aylık bebeği taşıyan eşini yavaş yürüdüğü için darp ettiğini söyledi. 
 
A.P. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şiddet gören kadının ise eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.
 
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Van, kadına şiddet
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