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Buradasınız : » » Van'da kaçakçılığa büyük darbe vuruldu!

Van'da kaçakçılığa büyük darbe vuruldu!

Van'da 51 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

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Vanda kaçakçılığa büyük darbe vuruldu!

 Van'da 51 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerce 28 Eylül-1 Ekim'de Muradiye, Özalp, Çatak ve Gevaş ilçelerinde yol kontrolleri ve arama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Çalışmalarda 15 kaçakçılık olayına müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, gümrük kaçağı 51 bin paket sigaranın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca jandarma trafik timlerince araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 22 bin 639 lira idari, şahıslara ise 645 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

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