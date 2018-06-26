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Van'da kaçakçılara ağır darbe: Binlerce paket sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Erciş ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

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Vanda kaçakçılara ağır darbe: Binlerce paket sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı.

1 kişi tutuklandı

Aramada, üzerinde TAPDK bandrolü olmayan 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 

Erciş'te 7 binden fazla sigara ele geçirildi

Van Erciş'te polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari kamyonette ise, çeşitli markalarda 7 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin adli işlemleri TEM Büro Amirliği'nde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, kaçakçılık, kaçak sigara, Erciş, başkale
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