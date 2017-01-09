Van'da kaçak sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvası mahallesindeki A.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada, evin yatak odasının altında gizli bir bölüm olduğunu fark eden ekipler, burada gizlenmiş 45 bin paket kaçak sigara buldu.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili A.S ve F.S gözaltına alındı. Bu arada Van-Özalp karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta da 3 bin 240 paket sigara ele geçirildi, sürücü H.C hakkında işlem başlatıldı.