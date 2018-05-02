  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Van'da kaçak balık avcılarına geçit yok

Van'da kaçak balık avcılarına geçit yok

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi.

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Vanda kaçak balık avcılarına geçit yok

Van'da, 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz denetlemelerini arttırdı.

Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında kaçak balık avlananlara karşı 7/24 nöbet tutuyor.

Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda, 2 araçta, Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, muradiye, jandarma, inci kefali
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