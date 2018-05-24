Van'da kaçak avlanan 11 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde uygulanan av yasağı devam ediyor.

Bu kapsamda Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlananlara karşı denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler son 24 saatte yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp suyun içinde gizlenen ağlara takılı 7 ton 250 kilo inci kefali ele geçirdi. Yapılan bir başka operasyonda ise, canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali, tekrar Van Gölü'ne bırakıldı.

200 metre manyat tipi ağın ele geçirildiği her iki operasyonda, 2 bin 644 lira idari para cezası kesildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA