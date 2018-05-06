Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Muradiye'de kaçak avcılara denetim yaptı.

Alparslan Jandarma Karakol ekiplerinin bölgedeki kaçak avlanmaya yönelik operasyonunda, kaçak avlanıldığı tespit edilen 6 ton 500 kilo inci kefaline el konuldu, Bendimahi Çayı'na kurulan setler de kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan Muradiye Gıda Tarim ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inci kefali satışı yapan 1 kişiye 7 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

3 bin 996 lira para cezası

Tuşba Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da ilçede satışı yapılan 60 kilo balığa el konuldu ve 3 kişiye toplam 3 bin 996 lira idari para cezası kesildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, sıkı denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanılmasına fırsat verilmediğini ve bu denetimlerin yasak süresince jandarma ekiplerinin desteğiyle süreceğini söyledi.

Görentaş, konuyla ilgili okullarda öğrencilere de bilinçlendirme eğitimlerinin verildiğini anlattı.

Kaynak: AA