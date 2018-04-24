  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.088
    EURO 4.985
  • BIST 110447.87
    ALTIN 174.175
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da kaçak avcılara geçit yok: 4 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avcılara geçit yok: 4 ton inci kefali ele geçirildi

Nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemine girmesiyle başlayan av yasağını delen avcıların kaçak avladığı 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda kaçak avcılara geçit yok: 4 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama tarama faaliyetleri neticesinde takibe alınan bir araç Ovapınar Mahallesi’nde durduruldu.

Yapılan aramada, araç içerisinde torbalara doldurulmuş vaziyette 4 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Kaçak avlanma sonucu ele geçirilen balıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç ve sürücüsüne toplam 9 bin 904 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, inci kefali balığı, inci kefali, kaçak av
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER