Van'da kaçak avcılara geçit yok: 4 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama tarama faaliyetleri neticesinde takibe alınan bir araç Ovapınar Mahallesi’nde durduruldu.

Yapılan aramada, araç içerisinde torbalara doldurulmuş vaziyette 4 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Kaçak avlanma sonucu ele geçirilen balıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç ve sürücüsüne toplam 9 bin 904 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA