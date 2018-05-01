Van'da insan kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklulara seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine operasyon düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle:

"Jandarma ekiplerince 8 adreste yapılan şok baskında 258 göçmene bin-bin 500 dolar karşılığında sahte pasaport, yol izin belgesi ve uluslararası koruma belgesi düzenlemek suretiyle, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şebeke çökertildi. Yapılan aramada sahte 27 pasaport, 218 yol izin belgesi, 172 uluslararası koruma belgesi, yabancılar şube müdürlüğü yazılı mühür, Kapıköy Hudut Kapısı yazılı mühür, Esendere Hudut Kapısı yazılı mühür ve bu belgeleri düzenlemeye yarayan çok sayıda araç ve gereç ele geçirildi. Yakalanan 258 göçmen de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşından bu yana yurda yasa dışı yollardan giren 1610 yabancı uyruklu Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA