Van'da hastane bahçesinde yangın: Hastalar tahliye edildi

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki elektrik trafosunda akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu.

Kısa sürede hastanenin elektriği kesilerek bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ekipleri ile, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), VEDAŞ ekipleri, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Elektrik panolarından çıkan dumanların acil servise girmesiyle, hastalar etkilenmemek için diğer hastanelere sevk edildi. Hastaların Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevk edilirken, bölge hastanesinde yangın çıkan hastaneden destek amaçlı doktor ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın sebebiyle, hastane acil servis ve ek binasında elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bu süreçte yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim Hastanesine nakledilmiştir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında; kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine ise aynı hastanede devam edilmektedir."

Açıklamada, yangın nedeniyle hasar gören ve arızalanan trafoya VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA, AA