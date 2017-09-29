  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Van'da gümrük görevlilerine operasyon: 23 gözaltı

Van'da gümrük görevlilerine operasyon: 23 gözaltı

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden geçen ticari araçlara eksik işlem yaparak menfaat elde ettiği tespit edilen 22'si gümrük görevlisi 23 kişi gözaltına alındı.

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Vanda gümrük görevlilerine operasyon: 23 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden özellikle gıda yüklü araçlara menfaat karşılığı eksik işlem yapıldığını belirleyen Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında 22 gümrük görevlisinin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Van merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

Gümrük kapısı müdürü de gözaltında

Gözaltına alınan 22 gümrük görevlisinden birinin Kapıköy Gümrük Müdürü olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Etiketler: Van, saray, Kapıköy Gümrük Kapısı
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