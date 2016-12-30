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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van Valiliğince, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 30 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

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Vanda gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır." AA

Etiketler: Van'da gösteri ve yürüyüş, Van
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