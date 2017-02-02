Van'da gösteri ve yürüyüşler 30 gün yasaklandı

Van Valiliğince, gösteri ve yürüyüşlerin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van il merkezi ve ilçelerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 03.02.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 03.02.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır. "