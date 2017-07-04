Van'da gösteri ve yürüyüşler 1 ay boyunca yasaklandı

Van'da yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur, güvenlik, kişi dokunulmazlığı, emniyet ve kamu esenliğinin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla OHAL Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 3 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmıştır. Basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda 3 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklanmıştır."