  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Van'da gösteri ve yürüyüşler bir ay boyunca yasaklandı.

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Vanda gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, bu kararla, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle vali·li·k i·zni·ne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

Etiketler: Van'da gösteri ve eylem yasağı
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