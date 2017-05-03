  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Van'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Van'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Van'ın Edremit ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Vanda gıda zehirlenmesi şüphesi

İlçedeki Türk Telekom Fen Lisesi pansiyonunda kalan 300 öğrenciden 30'unda akşam yemeğinin ardından bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.

Pansiyon görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine okula giden sağlık ekipleri, öğrencileri hastaneye kaldırdı.

Serum takılan öğrenciler, tedavinin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı öğrencileri hastaneye sevk ettiğini bildirdi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Kırekin, şunları kaydetti:

"Yapılan tetkikler sonucunda bazı öğrencilerimize serum tedavisi uygulanmıştır. Tetkik sonuçlarına göre herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Yaklaşık 300 kişinin yediği yemekten sadece 30 kişinin zehirlenmesi olası görülmemektedir. Öğrencilerimizin pansiyonda kalması hasebiyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevkleri yapıldığından dolayı basında gıda zehirlenmesi şeklinde haberler yapılmıştır. Tüm öğrencilerimiz taburcu edilerek okula dönmüşlerdir."

Kırekin, taburcu edilen öğrencilerden 4'ünün istirahatli olduğunu, diğer öğrencilerin derslerine devam ettiğini belirtti. AA

Etiketler: Van, gıda zehirlenmesi
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