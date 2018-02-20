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Buradasınız : » » Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen örgüt mensuplarının ailelerine para dağıttıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

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Vanda FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla tutuklu ve meslekten ihraç edilen örgüt mensuplarının ailelerine ziyarette bulunularak, para dağıtıldığının belirlendiği bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda M.C, Ö.A, E.A, A.Ş, Ö.E. ve H.S'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin arandığı, 3'ü hakkında ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenmiştir. İkametlerindeki aramalarda 45 bin ABD doları, 10 bin 800 lira, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınanların işlemleri devam etmektedir. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Kaynak: AA 

Etiketler: Van, PDY, fetö
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