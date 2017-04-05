Van'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütüne yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında FETÖ'nün sözde "Van imamı" N.A. ile mali kasa sorumlusu N.E'nin de bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Lüks site ve rezidans tipi evleri kiralayarak örgütün faaliyetlerini buradan yürüttüğü öne sürülen zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 20 bin lira, 3 bin 100 dolar ve örgütsel materyal ele geçirildi. AA