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Van'da facianın eşiğinden dönüldü

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen aracın imha edildiği bildirildi.

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Vanda facianın eşiğinden dönüldü

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen aracın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde dün bölgedeki terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen aracın bulunması amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında Yöreli Mahallesi Kandil Yaylası'nda tespit edilen aracın cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Etiketler: Van, PKK, bombalı saldırı, Terörle Mücadele
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