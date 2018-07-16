Van'da etkisiz hale getirilen teröristler 4 saldırıyla bağlantılı çıktı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin "Serhildan-Erdal" kod adlı Bilal Şimşek ile "Numan-Rubar" kod adlı Metin Ünalmış olduğu belirtildi.

Teröristlere ait silah ve şarjöre ayrıntılı analiz

Operasyonda ele geçirilen silah, şarjör ve polise açılan ateşten geriye kalan boş kovanlar önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı'nda detaylı analize tabi tutuldu.

Kapsamlı inceleme sonucunda "Serhildan-Erdal" kod isimli Bilal Şimşek'in yanında ele geçirilen KGU 545 ibareli Glock marka silahın, 20 Mart 2017'de market önünde Ömer Altay'ın, 28 Temmuz 2017'de Taner Özgel'in, 13 Mart'ta evinin önünde güvenlik korucusu Metin Ertaş'ın ve 16 Mart'ta bir market içerisinde güvenlik korucusu Fuat Kılağus'un şehit edilmesi olaylarında kullanıldığı tespit edildi.

"4 masum vatandaşımızın kanları yerde kalmadı"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz'da Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ve özel hareket şube müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen terör operasyonu, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesiyle başarıyla sonlandırılırken, 4 masum vatandaşımızın kanları da yerde kalmamış oldu. Öte yandan çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerimizce gün boyu detaylı arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda 2 glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 lira ele geçirildi."

Kaynak: AA