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Van'da eroin operasyonu

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Başkale ve Edremit ilçesinde 100,93 kilogram eroin ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.

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Vanda eroin operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesinden Van'a seyir halindeki otomobili takibe alan ekipler, Hakkari-Van karayolunda durdurdu.

Narkotik köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın tabanına gizlenmiş 180 pakette 92,060 kilogram eroin bulundu.

Olayla 7 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edremit ilçesinde de ekipler uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücünün kullandığı yastık içine gizlenmiş 16 pakette 8,870 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: opersyon, eroin, Edremit
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