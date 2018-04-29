Van’da ele geçirilen balıklar suya bırakıldı

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan ve üreme dönemine girmesi nedeniyle avlanması yasak olan inci kefali balığını korumak için Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Toplam 3600 kilogram balık ele geçirildi

Erciş ilçesinde Erciş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Erciş Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda; toplamda 300 metre manyat ağı, 1 adet kayık, 350 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi. 1750 kilogram canlı inci kefali balığı ise tekrar Van Gölü’ne bırakıldı.

Ayrıca kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Muradiye ilçesinde de Muradiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonu sonucunda 1500 kilogram balığa el konuldu.

İnci kefali av yasağı döneminde il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile jandarma, emniyet ve belediye birimleri tarafından 7/24 denetimler yapılıyor. Kaçak avcılık yapmak isteyenlere izin verilmiyor.

Kaynak: İHA