Van'da durdurulan kamyonette 41 kilogram eroin bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları hafif ticari kamyonette arama yaptı.

Narkotik madde arama köpeği ‘Şila’ ile birlikte yapılan aramada; aracın arka koltukları üzerinde çuvallar içerisinde 81 paket halinde toplam 41 kilo 230 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak bir kişi, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA