Van'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Van'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları nedeniyle haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "Silahla yağma", "Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "Hükümlünün kaçması" suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Z.Y, "Gece vakti yağma" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezaları bulunan V. İ. ile K.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü vurgulandı. AA