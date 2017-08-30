Van'da bir evde G-3 piyade tüfeği ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir evde, G-3 piyade tüfeği ve buna ait 4 şarjör ile değişik çaplarda 110 fişek ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ve Saray ilçelerinde terör olayları ve kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çaldıran'a bağlı Alikelle Mahallesi'ndeki bir evde arama yapan ekipler, G-3 piyade tüfeği ve buna ait 4 şarjör ile değişik çaplarda 110 fişek ele geçirdi.

Evde gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Saray ilçesinde, ekiplerin yol kontrol noktasında durduğu araçta yapılan aramada 3 bin 860 mantar tabancası kapsülü bulundu.

Araç sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.