  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Van'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Boğazı Göleti'nde yüzlerce balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

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Vanda balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Boğazı Göleti'nde yüzlerce balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

İlçe merkezine 37 kilometre mesafedeki gölette telef olan aynalı sazanların kıyıya vurması üzerine vatandaşlar, durumu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile teknik ekip, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Gölde telef olan balıklardan örnekler alan Demir, "Gölde yaşayan aynalı sazanların ölüm sebebi hakkında, aldığımız örnekleri laboratuvar ortamında inceledikten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Selim Aşikar, gölette yoğun şekilde balıkçılık yapıldığını anlattı.

Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden Aşikar, "Balık ölümleri bizi biraz tedirgin etti. Yetkililerin bu ölümlerin nedenini araştırmasını istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler: Van, van gölü, balık ölümü
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