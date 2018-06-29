Van'da arıtma tesisleri güneş enerjisiyle çalışacak

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, güneşli gün sayısı ve enerji verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olan Van'ın bu potansiyelini, arıtma tesislerinin enerji giderlerini azaltmak için kullanacak.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla kent merkezinde 100 milyon lira bütçeli "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesini başlatan VASKİ, göle kıyısı bulunan ilçelerde de arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalışmasını sağlayacak.

Van Gölü'nün hep mavi kalması için arıtma tesislerini aktif hale getiren VASKİ, bu tesislerin enerji giderlerini de düşürmek için güneş enerjisi potansiyelini kullanmayı amaçlıyor.

Edremit, Gevaş ve Erciş’te atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kuzey ve güney şube müdürlerinden bilgi aldı.

Kurumun en önemli gider kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerini düşürmek için etüt çalışmalarına başladıklarını belirten Tekataş, bundan sonra enerji için harcadıkları kaynaklarla daha güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Yapımı süren "Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi"nin güneş enerjisi sistemiyle, kendi elektrik enerjisini üreteceğini vurgulayan Tekataş, şunları anlattı:

"Diğer arıtma tesislerimizde de aynı sistemi uygulayacağız. Etüt çalışmalarına bugün başladık. Erciş içme suyu ve atık su arıtma tesislerindeki incelemelerimizden sonra İskele, Edremit ve Gevaş atık su arıtma tesislerimiz de incelemelerde bulunduk. Bu tesislerimizin tamamına güneş enerjisi sistemleri kurarak enerji giderlerimizi ciddi manada azaltmayı planlıyoruz. Etüt çalışmalarımız bugün itibarıyla başladı. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA