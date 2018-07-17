  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.847
    EURO 5.688
  • BIST 90172.58
    ALTIN 193.852
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da aracın yedek lastiğinde 14 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da aracın yedek lastiğinde 14 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın yedek lastiğine zulalanmış 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda aracın yedek lastiğinde 14 kilogram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, yedek lastiğe zulalanmış 40 paket halinde toplam 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, eroin, Edremit
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER