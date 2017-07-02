Van'da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına terör saldırısı

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, yaptığı açıklamada, Özalp'ta ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin saat 22.00 sularında Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden kaçırıldığını söyledi.

Aydın Ahi'nin evine yakın bir yerde öldürüldüğünü belirten Soğanda, "İlçe Başkan Yardımcımız, 2 kişi tarafından evinden kaçırıldıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü. Bu saldırıyı lanetliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar da evine gelen 2 kişinin Ahi'yi zorla götürmek istediğini, bu sırada evin yakınlarında bekleyen birkaç kişinin de silahla ateş açtığını kaydetti.

Evinden 20 metre uzağa götürülen Ahi'nin teröristler tarafından öldürüldüğünü bildiren Yıldırımçakar, olayı kınadıklarını dile getirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin saat 21.30 sularında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Kurtulmuş: Kalleşçe saldırılar mücadelemizi sekteye uğratamayacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, bölücü terör örgütü mensuplarının AK Parti yöneticilerini hedef alan saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, yakınlarının, dava arkadaşlarımızın ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Bu kalleşçe saldırılar terör örgütleri ve destekçilerine karşı bölgemizde verdiğimiz istiklal mücadelemizi asla sekteye uğratamayacaktır."

Albayrak: Allah'ın izni ile terörün kökünü kazıyacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırılar sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Katilleri ve arkalarındakileri de iyi tanıdıklarını ifade eden Berat Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Orhan Mercan, bugün Aydın Ahi kardeşimiz terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Katiller siyasileri hedef alırken, siyasi uzantıları ses çıkaramayacak. Sözde 'adalet' diyenler bu katil sevicilerle aynı safta buluşacak. Siyasiler haince şehit edilirken, utanmadan, sıkılmadan, kol kola, siyasetten, adaletten bahsedecekler. Bölge insanımızı bu katillere ve siyasi uzantılarına bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hareket 80 milyonu topyekun kucaklamaya devam edecek. Şehirlerinde gösterilerine 'özgürlük' diye izin verdikleri katiller siyasileri hedef alırken, Avrupa iki yüzlü terör siyasetine devam etsin. Uzantısı siyasilere, sırtını sıvazlayan, kucak açan Avrupa'ya ve tüm destekçilerine rağmen Allah'ın izni ile terörün kökünü kazıyacağız."

Çelik: Siyaset kurumuna saldırı, milli varlığa saldırıdır

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Diyarbakır'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırılar sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Terör milletimizin dayanaklarından olan 'siyaset' kurumuna saldırıyor. Bu saldırılar tüm siyaset kurumuna, meşruiyete, demokrasiye ve milletimize karşı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Siyaset kurumu milli varlığımızın dayandığı en önemli sütunlardandır." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Siyaset kurumuna saldırı, milli varlığa saldırıdır. Siyaset kurumunun bu vahşi saldırılara karşı topyekun tepki vermesi ve mahkum etmesi gerekir. Siyasal meşruiyet tehdit edilmektedir. Bu saldırılar, siyasal meşruiyete inanan tüm parti ve kişilere yapılmıştır. Bu saldırılara karşı güvenlik güçleri gereken cevabı verecektir. Bunun yanı sıra bu saldırılara karşı Türkiye 'siyasal' kapasitesi ile de cevap vermelidir. Siyasal meşruiyet yanlısı herkes tek ses olmalıdır. Şehitlerimiz sadece AK Parti mensubu değillerdi, aynı zamanda siyasal meşruiyet alanını zor şartlarda inşa eden demokrasi muhafızlarıydılar."