Van'da 9 ton inci kefali ele geçirildi

Van Jandarma Komutanlığı, inci kefalini koruma operasyonlarına devam ediyor.

Dün gece saatlerinde Erciş Bot Tim Komutanlığı ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katılımıyla Çelebibağ bölgesinde yapılan operasyonla gölde yakalanan ve araçlara yüklenmek için hazır bekletilen 7 ton inci kefali göle salınırken, 2 ton balığa el konuldu.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yaklaşık 3 bin TL idari para cezası uygulandı.

"İnci kefalleri 600 bin yıldır bu havzada yaşamını sürdürmektedir"

Operasyon bölgesinde bulunan ve konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İnci kefali bölgemizde 14 bin insanın geçimini sağladığı en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bu akşam yapılan operasyonda hepimiz koruma çalışmalarının önemini bir kez daha görmüş olduk. Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve inci kefalleri 600 bin yıldır bu havzada yaşamını sürdürmektedir. Fakat koruma çalışmalarını yürütmezsek 600 bin yıldır burada yaşayan inci kefallerini bir daha geri dönmemek üzere kaybetme riski ile karşı karşıya kalırız. Bu açıdan bu geçmişte buralarda yaşayan insanlardan emanet aldığımız bu canlıyı gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

"Balığın akarsulara girmesi ile kolluk kuvvetlerine daha çok iş düşmektedir"

Akarsulara girmek için akarsu ağızlarında toplanan inci kefallerinin akarsulara yukarı göçünün başladığını söyleyen Akkuş sözlerine şöyle devam etti:

"Balığın akarsulara girmesi ile kolluk kuvvetlerine daha çok iş düşmektedir. Çünkü korunması gereken alan büyümekte ve zorlaşmaktadır. Bu noktada üreme dönemi öncesinde ve başında Erciş Bot Timi tarafından yasa dışı ağlara karşı yapılan operasyonların balık derelere girdikten sonra ne kadar yararlı olduğunu görmekteyiz. Şayet bu ağlar üreme dönemi başında alınmamış olsaydı bu ağların derelerin yukarı kesimlerinde yoğun olarak kullanıldıklarına şahitlik edecektik. Bu noktada sezon başında yapılan uygulamalar çok yararlı olmuştur."

Kaynak: İHA