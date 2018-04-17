Van’da 6720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-300 karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste arama yaptı. Aramada, koltukların içine zulalanmış vaziyette 1750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi İran sınır hattında ise Güneşli Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı müdahale esnasında şüpheli şahıslar at üzerindeki yükleri atarak İran tarafına kaçtılar. Operasyon sonucunda, 4970 olmak üzere toplamda 6720 paket kaçak sigara bulundu.

Faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

