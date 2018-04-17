  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.079
    EURO 5.061
  • BIST 111554.24
    ALTIN 176.83
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van’da 6720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 6720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 6720 paket kaçak sigara bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda 6720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-300 karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste arama yaptı. Aramada, koltukların içine zulalanmış vaziyette 1750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi İran sınır hattında ise Güneşli Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı müdahale esnasında şüpheli şahıslar at üzerindeki yükleri atarak İran tarafına kaçtılar. Operasyon sonucunda, 4970 olmak üzere toplamda 6720 paket kaçak sigara bulundu. 

Faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Van, operasyon, kaçak sigara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER