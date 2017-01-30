Van'da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı mal ticareti yapan ve nakleden şahısların belirlenmesine yönelik Tuşba ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

571 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan İ.H. ve A.E., savcılıktaki ifadesinin ardından, A.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen A.R.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.