Van'da 53 bin kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde uygulama yapıldı.

Erciş Pay Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yapılan aramada, 39 bin 770 paket kaçak sigara bulundu.

Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçta ise 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İki olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli hakkında 5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.