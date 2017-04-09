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Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Vanda 4,2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde saat 00.30'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler: Van, deprem
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