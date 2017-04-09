Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde saat 00.30'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.