  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Van'da 31 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

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Vanda 31 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Van-Gürpınar karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri S.D. yönetimindeki 55 AV 471 plakalı kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 60 paket halinde 31 kilo 700 gram eroin bulundu.

Araç sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Etiketler: Van, eroin, uyuşturucu operasyonu
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