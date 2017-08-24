  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.48
    EURO 4.108
  • BIST 109743.42
    ALTIN 144.038
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışma neticesinde, 23 Ağustos'ta Nebirnav Yaylası'na 3 bölücü terör örgütü mensubunun geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonun gerçekleştirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, biksi makineli tüfek, M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son bir hafta içerisinde Van genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için operasyonların hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.

Etiketler: Van, terör operasyonu, Terörle Mücadele, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER