Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2" kapsamında Büyükağaç Mahallesi kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ölü ele geçirilen teröristlerin 14 Nisan'da Çatak-Narlı karayolunda el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar’ın şehit edilmesi, 15 Nisan'da aynı karayolu üzerinde Körüklü Vadisi girişinde askeri kirpi aracına el yapımı patlayıcı ile saldırı sonucu askeri personelin yaralanması, 17 Nisan'da bölgedeki menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarının failleri olduğu belirlenmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güveni için terör unsurlarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. AA