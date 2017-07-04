Van'da 3 markete silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir marketin 3 şubesine silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 3 zanlının yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir marketin ilçedeki 3 şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve geniş çaplı araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıları düzenlediği tespit edilen S.A, K.A. ve S.A'yı olayda kullandıkları otomobil ve 3 av tüfeğiyle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.