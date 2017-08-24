Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce Faraşin bölgesi Çalyan Yaylası'na bir grup PKK/KCK'lı teröristin geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir."